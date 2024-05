Air Montenegro spreman za ljetnju sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro je spreman da tokom ljetnje sezone dočeka sve putnike, kao i da opsluži na najbolji mogući način povećanja koja se očekuju kada je riječ o broju putnika i letova, saopštila je PR menadžerka nacionalne avio-kompanije, Maja Bjelić.

Ona je agenciji Mina-business kazala da početak ovogodišnje ljetnje sezone pokazuje da će do rasta u ključnim brojkama definitvno doći.

„Ljetnja sezona je, prema zvaničnom IATA kalendaru, počela 31. marta, a u periodu od 1. aprila do 15. maja kompanija je realizovala 140 letova više u odnosu na isti period prošle godine i prevezla gotovo pet hiljada više putnika“, rekla je Bjelić.

Ona je navela da u avio-kompaniji očekuju da će do kraja ljetnje sezone realizovati oko 740 letova više u odnosu na prošlu sezonu, kao i prevesti oko 84 hiljade više putnika.

„Naše trenutne procjene pokazuju da će popunjenost kabine takođe biti povećana u odnosu na prošlogodišnju ljetnju sezonu, nekih 4,5 odsto“, precizirala je Bjelić.

Na pitanje sa koliko aviona će ove ljetnje sezone Air Montenegro realizovati saobraćaj, Bjelić je odgovorila da je kompanija proširila flotu, pa će saobraćati na četiri aviona od čega dva vlasnička, tipa Embraer 195, i dva iznajmljena – Airbus 320 i Embraer 190.

„Kapaciteti naših aviona se kreću od 104 sjedišta u Embraeru 190 do 180 sjedišta na tipu Airbus 320. Svi avioni sadrže dualno konfiguraciju ekonomske i biznis klase“, dodala je Bjelić.

Ona je navela da je i turistička privreda Crne Gore spremna da dočeka povećan priliv turista tokom ljetnje sezone, a Air Montenegro definitivno jeste.

„U prilog tome govori podatak da smo proširili flotu i ponudu destinacija, tako da će Air Montenegro i ovog ljeta, kao i inače, nastojati da kontinuirano unapređuje uslugu prema putnicima“, rekla je Bjelić.

Air Montenegro će tokom ove ljetnje sezone saobraćati prema 16 destinacija.

„Već u aprilu povećali naše prisustvo na turskom tržištu, uvodeći destinaciju Tivat-Izmir. Tokom juna će biti uvedene i dvije nove destinacije Tivat-Baku i Podgorica-Ostrava. Uvođenjem destinacije prema Ostravi, Air Montenegro dodatno jača položaj Crne Gore na češkom tržištu, pored već postojećih destinacija prema Pragu i Brnu“, objasnila je Bjelić.

Ona je napomenula da se destinacija prema Bakuu realizuje prvi put i da će Crna Gora prvi put biti direktno povezana sa Azerbejdžanom.

„Osim pomenutih destinacija, Air Montenegro će iz Podgorice tokom ljetnje sezone letjeti prema Bratislavi, Cirihu, Kopenhagenu, Frankfurtu, Ljubljani, Lionu, Nantu, Parizu, Rimu i Beogradu prema kojem se saobraćaj obavlja i iz Tivta“, zaključila je Bjelić.

