Lalošević ugostio vrhunskog sportistu Srđana Mrvaljevića

Podgorica, (MINA) – Džudista Srđan Mrvaljević rijedak je primjer sportiste koji će sa 39 godina pokušati da izbori četvrtu olimpijsku normu, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je danas priredio prijem za nosioca srebrne svjetske medalje i osvajača odličja na Grend slem i Gran pri turnirima.

“Podsjećamo javnost i da se Srđan Mrvaljević priključio kampanji Ministarstva sporta i mladih, Ministarstva prosvjete, Crnogorskog olimpijskog komiteta i kompanije ONE u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Time je dokazao i spremnost da svoj sportski timski duh i prikaže kroz društveno-angažovani projekat”, rekao je Lalošević.

Mrvaljević se zahvalio Laloševiću na kontinuiranoj podršci u nastojanjima da napravi nove velike sportske podvige.

Sastanku su prisustvovali i direktor Direktorata za sport, Zoran Jojić i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Miloš Lalević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS