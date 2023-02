Lalošević i Simonović na globalnom forumu u Rijadu

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović u zvaničnoj su posjeti Saudijskoj Arabiji gdje na poziv Princa Abdulaziza bin Turki Al Faisala, učestvuju na Globalnom ministarskom forumu Sportske vrijednosti, etika i integritet 2023.

Saopšteno je da su teme Foruma vladavina prava i dobrog upravljanja u sportu, borbe protiv dopinga , zaštite sporta od korupcije i kriminala, kao i finansiranja aktivnosti usmjerenih na zaštitu integriteta sportske oblasti.

Ministar Lalošević prisustvovao je ministarskom panelu o ključnim globalnim izazovima u očuvanju sportskih vrijednosti, etike i integriteta i potencijalnim načinima finansiranja aktivnosti posvećenih zaštiti integriteta u sportu.

U ekspertskom dijelu Foruma učestvovali su sekretar Ministarstva sporta i mladih Savo Rašović i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju Miloš Lalević.

Forum je rezultirao i donošenjem Ministarske deklaracije o sportskim vrijednostima, etici i integritetu.

