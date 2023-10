Lalošević: Crnogorski vaterpolo ostao bez velikana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolo ostao je bez velikana, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, povodom smrti legendarnog trenera Petra Porobića.

On je ranije danas preminuo u 67. godini.

“Otišla je velika sportska legenda, veliki čovjek i veliki stručnjak. Iskreno saučešće porodici, a ljubitelji vaterpola, i sporta u cjelini, pamtiće ga kao dobrog čovjeka koji nam je podario brojne radosti”, kazao je ministar Lalošević.

Kao selektor predvodio je Crnu Goru do najvećeg uspjeha u u istoriji i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2008. u Malagi, dok je u posljednje vrijeme bio selektor Kine.

“Sa reprezentacijom Srbije i Crne Gore 2005. bio je šampion svijeta.

Igračke dane vezao je za klub iz svog Kotora Primorac, gdje je i počeo trenersku karijeru koja je trajala 40 godina”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

