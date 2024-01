KSCG i Milšped Montenegro produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Kompanija Milšped Montenegro i Košarkaški savez za još godinu produžili su saradnju, saopšteno je iz te asocijacje.

Ugovor su potpisali predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević i izvršni direktor kompanije Milšped Montenegro, Siniša Boričić.

Dogovoreno je da će u narednom periodu takmičenje u mlađim kategorijama nositi naziv Milšped Liga mladih.

Dubljević je kazala da nastavlja da širi partnersku mrežu i omogućava bolje i stabilnije fukncionisanje Saveza.

Ona je naglasila da joj je to po dolasku na funkciju bio i primarni cilj.

“Drago mi je da nakon što smo dobili neke nove sponzore, danas na obostrano zadovoljstvo produžavamo saradnju sa kompanijom Milšped Montenegro. Vjerujem da ćemo dobrim i predanim radom, kao i uspjehom naših nacionalnih selekcija opravdati njihovo povjerenje i samim tim imati i dužu saradnju”, kazala je Dubljević.

Kompanija Milšped group već gotovo tri decenije tržišni je lider u oblasti logistike i transporta.

Milšped Montenegro, kao dio Milšped grupe, posluje 23 godine i pruža kompletnu logističku uslugu na teritoriji Crne Gore, od međunarodnog transporta, preko carinskog zastupanja do skladišta, distribucije i domaćeg transporta.

“Zastupajući najveće svjetske trgovinske lance i prateći najstrožije standarde u logistici, kao društveno odgovorna firma u Crnoj Gori želimo da budemo dio podsticaja sportskog svijeta i kulta reprezantacije. Nastavljamo saradnju sa ciljem da i u ovoj godini kroz uspjehe koje ostvaruju naše košarkašice i košarkaši, dajemo doprinos u promociji i razvoju košarke u Crnoj Gori”, kazao je Boričić.

Potpisivanju ugovora, ispred KSCG, prisustvovali su još generalni sekretar Darko Ivanović i pravnica Olgica Borovinić.

