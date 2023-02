Kristofersen zlatni u slalomu

Podgorica, (MINA) – Norvežanin Henrik Kristofersen osvojio je zlatnu medalju u slalomu na Svjetskom prvenstvu alpskih skijaša u francuskom Kurševelu i Meribelu.

Do pobjede došao je spektakularnom drugom vožnjom, nakon prve u kojoj je imao 16. vrijeme.

Slavio je sa rezultatom minut, 39 sekundi i 50 stotinki.

Kristofersen, koji je bio bronzani prije dvije godine u Koortini Dampeco, osvojio drugo svjetsko zlato u karijeri.

Bio je zlatni i prije čeiti godine u Oreu u veleslalomu.

Iznenađenje je priredio Grk Aleksandros Joanis Ginis koji je sa zaostatkom od 20 stotinki osvojio srebrnu medalju.

To je prvo grčko odličje na šampionatima svijeta u alpskom skijanju.

Bronzani je bio juniorski prvak svijeta, Italijan

Aleks Vinacer sa 38 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Vodeći nakon prve vožnje, Austrijanac Manuel Feler, trku je završio na sedmom mjestu.

