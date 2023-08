Kovinić zaustavljena na startu turnira u Gran Kanariji

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić eliminisana je na startu ITF turnira u Gran Kanariji.

Ona je danas u prvom kolu poražena od Holanđanke Suzan Lamens 2:0, po setovima 6:2 i 6:3.

Do iznenađujućeg trijumfa došla je nakon 90 minuta igre.

Lamens je 276. teniserka na WTA listi.

Turnir u Gran Kanariji igra se za nagradni fond od 100 hiljada USD.

