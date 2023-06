Kovinić na startu protiv Korne

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić na startu Vimbldona igraće protiv Francuskinje Aliz Korne, odlučeno je danas žrijebom u Londonu.

Korne, koja ima 33 godine, je 72. teniserka svijeta.

U karijeri osvojila je šest WTA titula i nekada je bila 11. na WTA listi.

Najbolji rezultat na Vimbldonu ostvarila je prošle godine, kada se plasirala u četvrto kolo i eliminisala prvu favoritkinju, Igu Svjontek.

Kovinić je za tri mjesta bolje rangirana od Korne, ali u tri dosadašnja nastupa u glavom žrijebu Vimbldona (2015, 2016. i 2017) nije uspjela da prođe u drugu rundu.

Prvi nosilac, Igu Svjontek, igraće na startu protiv Lin Džu iz Kine, dok Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku, drugu kosturašicu, čeka duel sa Mađaricom Panom Udvardi.

