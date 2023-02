Kovinić bronzani u Napulju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Stefan Kovinić osvojio je bronzanu medalja na Evropskom kadetskom kupu u Napulju.

Talentovani teškaš tivatskog Monte tatamija u meču za treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji preko 90 kilograma pobijedio je domaćeg takmičara Davida Graciosa.

To je njegova prva medalja na Evropskim kupovima.

On je na startu turnira savladao Italijana Leonarda Moronija, dok je u drugom kolu poražen od Grka Joanisa Kostelidisa, koji ga je plasmanom u finale povukao u repasaž.

Borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Italija Jusiga Butriđa.

Kostelidis je turnir završio sa zlatnim odličjem, a u finalnom meču pobijedio je Emilijana Rosija iz Italije.

Na Evropskom kupu u Napulju učestvovlao je 386 takmičara iz 23 države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS