Kosta Brava novi izazov za Bakića

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Luka Bakić borbu za paraolimpijsku vizu nastaviće na Mastersu koji će sjutra početi u španskoj Kosta Bravi, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Biće to njegov treći turnir ove godine, nakon bronzanog odličja u egipatskoj Gizi i osvojenog trofeja u Linjanu.

Bakić, osmoplasirani na svjetskoj rang listi, takmičiće se u kategoriji S 10, u kojoj je prijavljeno 13 stonotenisera.

Trenutna pozicija vodi ga u Pariz, ali će morati da je sačuva do 31. marta kada će i zvanično biti poznati učesnici Igara na osnovu plasmana sa rang liste.

Najozbiljniji konkurent za paraolimpijsku vizu biće mu Japanac Mahiro Funajama, devetoplasirani na rang listi.

Njihov međusobni duel u finalu turnira u Linjanu pripao je Bakiću, nakon pet odigranih setova.

Ozbiljne rivale za novi plasman na pobjedničko postolje imaće u finalisti Igara u Tokiju, Francuzu Mateu Bohasu, Špancu Hoze Manuelu Ruizu Rejesu, Austrijancu Kristijanu Gardošu, Čehu Ivanu Karabecu i Kometu Akbaru iz Indonezije.

Sa Bakićem je u Kosta Bravu otputovao i trener reprezentacije Vladimir Marić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS