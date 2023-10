Košarkašice Budućnost Bemaksa ubjedljive i protiv Sloge

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici ekipu Sloge iz Požege 72:45 (18:8, 13:11, 25:21 i 16:5), u utakmici drugog kola WABA lige.

To je drugio trijumf podgoričkih košarkašica, nakon što su na startu regionalnog šampionata savladale Montanu (82:59).

Izabranice trenera Vladana Radovića opravdale su ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekle su dvocifrenu prednost, koju su povećavale do kraja.

Debitant u regionalnom takmičenju, koji je dobio međusobni duel u pripremnom periodu, rezultatski priključak držao je samo u prvom poluvremenu.

Budućnost je meč počela serijom 8:2, a već u finišu prve četvrtine stigla je do dvocifrene prednosti (18:6).

U finišu treće četvrtine, nakon dvije trojke Nikoline Ilić, stekao je do rekordnih preko 28 poena prednosti.

Domaći sastav do pobjede vodile su Anastasija Drobnjak sa 13 i Ksenija Šćepanović sa 12, dok je poen manje ubacila Zorana Radonjić.

U ekipi iz Požege najbolja je bila Britni Sejmur sa 16 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS