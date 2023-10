Košarkašice Budućnost Bemaksa sjutra dočekuju Slogu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u POdgorici protiv Sloge iz POžege, utakmicu drugog kola WABA lige.

Biće to prvi meč podgoričkog tima pred svojim navijačima ove sezone, nakon što je na otvaranju sezone u gostima pobijedio Montanu (82:59).

Rival podgoričkog tima je debitant u regionalnom takmičenju, koji je u prvom kolu bio ubjedljiv protiv ekipe Nikšića (98:47).

Trener Vladan Radović kazao je da Sloga nije nepoznanica za podgorički tim, navodeći da su tokom priprema odigrali sa njima kontrolni meč.

“Kao što sam rekao i u najavi sezone, smatram da će upravo Sloga biti osvježenje lige. Vidio sam da su ljudi iz tog kluba zaista posvećeni tome što rade”, rekao je Radović.

Kontrolni meč, igran 20. septembra, pripao je Slogi 60:58.

“Za nas je najbitnije da smanjimo oscilacije koje smo imali u prvom poluvremenu meča protiv Montane. U drugom dijelu je to bilo značajno bolje, a takav pristup želimo i u ovom meču. Cilj je da iz utakmice u utakmicu budemo bolji, da napredujemo kako individualno, tako i kolektivno”, rekao je Radović.

Duel u Bemaks arenipočeće u 18 sati.

