Košarkašice Budućnost Bemaksa poražene od Art basketa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Beogradu od Art basketa 74:64, u trećem kontrolnom meču tokom mini turneje po Srbiji.

To je drugi poraz podgoričkog tima, nakon što je poražen i od Sloge iz Požege.

Budućnost je upisala i pobjedu protiv Partizana.

Domaćin je, nakon izjednačene prve dvije četvrtine, početkom trećeg dijela serijom 13:1 stekao dvocifrenu prednost i održavao je do kraja.

U 25. minutu bilo je 49:35, a razlika je iznosila i 16 poena (53:37).

Budućnost je četiri minuta prije kraja zaostatak svela ispod deset poena (62:54), ali bez Zorane Radonjić i Maje Bigović, koje su ranije završile meč zbog ličnih grešaka, nijesu mogle da zaprijete domaćinu.

U timu iz Podgorice najefikasnija bila je Zorana Radonjić sa 16, a dvocifrene su bile samo još Anastasija Drobnjak i Ksenija Šćepanović sa po 13 poena.

