Košarkaši Podgorice sjutra sa Vojvodinom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice igraće sjutra pred svojim navijačima protiv novosadske Vojvodine prvu utakmicu polufinala ABA druge lige.

Podgorica se treći put u istoriji kluba domogla polufinala, nakon što je sa dva trijumfa eliminisala ekipu Zlatibora.

U ligaškom dijelu osvojila je šesto mjesto, sa učinkom od osam pobjeda i pet poraza.

Tim iz Novog Sada, koji je u četvrtfinalu eliminisao Sutjesku, kao drugoplasirani zavrfšio je prvu fazu takmičenja, nakon što je na 13 utakmica doživio tri poraza, uz deset pobjeda.

Međeusobni duel u ligaškom dijelu pripaoi je ekipi Podgorice 77:71.

Krilo podgoričkog tima, Danilo Brnović, kazao je da sa velikom željom i motivacijom dočekuju Vojvodinu.

“Očekujemo izuzetno zahtjevnu utakmicu protiv jedne veoma kvalitetne ekipe, koja je pokazala da igra na zavidnom nivou, kako kroz regularni dio, tako i na početku plej-ofa”, rekao je Brnović.

On je naglasio da ne sumnja da će podgorički sastav odgovoriti energetski na njihovu brzu igru, koja ih krasi i nametnuti svoj ritam.

“Biće to veoma uzbudljiv dvomeč, koji ćemo pokušati da odigramo što je bolje moguće. U prvom meču, nadam se da ćemo u još jednom lijepom ambijentu naše dvorane uspjeti da dođemo do pobjede”, rekao je Brnović.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 17 sati.

