Korać ubjedljivo na vrhu

Podgorica, (MINA) – Napadač Jedinstvo France, Žarko Korać, sa 14 postignutih golova zauzima prvo mjesto na listi strijelaca Meridianbet Prve fudbalske lige, u takmičenju za Trofej Radija Crne Gore.

Nekadašnji fudbaler Arsenala, Boban Đorđević, postigao je deset, dok se Aleksa Maraš iz Mladosti sedam puta upisao u strijelce.

Po šest golova, nakon 21. kola, imaju Marko Mrvaljević, Draško Božović, Oliver Šarkić i Balša Tošković i Slobodan Babić, dok su po jedan manje postigli Vasilije Adžić, Petar Grbić i Senaga Naoki.

Prvi trofej Radija Crne Gore, u sezoni 2013/14, osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti.

U narednih devet godina zaslužili su ga golgeteri Sutjeske Goran Vujović, Igor Ivanović, Marko Ćetković, Božo Marković i Tajron Konrad, igrači Mladosti Marko Šćepanović i Zoran Petrović, napadač Zete Nikola Krstović i Adnan Bašić iz Petrovca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS