Kompanija One sponzor manifestacije Basket u mom kvartu

Podgorica, (MINA) – Sportsko-rekreativna manifestacija Basket u mom kvartu biće održana ove godine pod sloganom U starom duhu i novom ruhu zahvaljujući saradnji Sekretarijata za sport Glavnog grada i kompanije One Crna Gora, saopštili su organizatori.

Navodi se da će vodeći provajder usluga mobilne telefonije na crnogorskom tržištu biti glavni sponzor omiljenog događaja podgoričkih (i ne samo podgoričkih) ljubitelja basketa 3×3.

Cilj manifestacije je, kako su naveli, revitalizacija duha i sportskog rivalstva uličnog basketa, ali i valorizacija terena na otvorenom koje je za potrebe svojih građana Glavni grad izgradio ili renovirao u značajnom broju.

“Duh manifestacije je stari, a ruho novo jer će One obezbijediti 48 brendiranih dresova sa dva lica za sve učesnike završnog turnira na kultnom terenu Dragan Ivanović u Njegoševom parku, kao i polo majice za službena lica, čime će finalni spektakl dobiti unaprijeđeni vizuelni efekat”, stoji u saopštenju.

Kompanija One će, pored podrške cjelokupnoj organizaciji, 22. juna, kada je predviđen završni turnir, biti jedan od najglasnijih navijača na takmičenju u „šutu za tri poena“, jer je za pobjednika obezbijedio vrijednu nagradu – Samsung Galaxy Watch5, poklon koji spaja tehnologiju i sport u savršenu kombinaciju.

Prvi kvalifikacioni turnir trećeg izdanja Basketa u mom kvartu planiran je za posljednji vikend aprila u Tološima, nakon čega će tokom maja biti održana još tri turnira na Starom Aerodromu, Tuškom putu i naselju Zelenika.

Finalni turnir biće održan 22. juna, a prijava ekipa za nadmetanje kreće sredinom marta.

