Kik bokseri Lovćena najuspješniji u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovčena sa sedam zlatnih, četiri srebrne i pet bronzanih medalja najuspješniji su učesnici Prvenstvo Crne Gore u kik boksu za kadete, juniore i seniore u Tivtu.

Univerzum iz Rožaja zauzeo je drugo mjesto sa sedam zlatnih, tri srebrna i jednom bronzanim odličje.

Pobjednički podijum kompletirao je Rad iz Podgorice sa šest zlatnih, osam srebrnih i šest bronzanih odličja.

U disciplini kik lajt, u konkurenciji mlađih kadeta, prvaci Crne Gore postali su Ramo Hot (Univerzum, do 28), Amil Murić (Univerzum, do 32), Hajrudin Đozgić (Univerzum, do 42), Iman Škrijelj (Univerzum, +47) i Teofona Milošević (Rad, +47).

Kod starijih kadeta najbolji su bili Dragan Muratović (Lovćen, do 42), Pavle Petrović (Lovćen, do 47), Almin Skenderović (Variors, do 52), Amar Murić (Univerzum, do 57), Džejlan Murić (Univerzum, do 63), Luka Šćepanović (Rad, do 69) i Vasilije Krivokapić (Boka Kotorska, preko 69).

U konkurenciji juniora zlatni su bili Jovan Fatić (Rad, do 63), Mirko Božović (Lovćen, do 69), Nemanja Mandić (Rebel, do 74), Lazar Madžarović (Lovćen, do 79), Todor Lainović (Ariston, preko 94) i Zahra Monić (Univerzum, do 60).

Kod seniora najbolji su bili Ilija Perović (Lovćen, do 69), Jovan Martinović (Lovćen, do 74), Vuk Crnjak (Rad, do 84) i Mia Matković (Rad, do 60).

U disciplini lou kik, kod mlađih juniora, šampioni države su Nemanja Radnjić (Rebel, do 51), Tarik Raščić (Pljevlja, do 57), Fariz Dacić (Ariston, do 63,5), Emir Dautović (Variors, do 67) i Viktor Dukić (Rad, preko 81).

U konkurenciji starijih juniora najbolji su bili Nikola Jovetić (Strugar team, do 67), Darjan Šalja (Strugar team, do 71), Pavle Vušurović (Lovćen, do 81) i Helena Lopičić (Ariston, do 56).

Zlatne medalje u konkurenciji senioria osvojili su Miloš Janičić (Budućnost, do 81) i Mihailo Ćulafić (Rebel, do 86).

Prvenstvo Crne Gore u Tivtu okupilo je 120 takmičara iz 16 klubova.

Tehnički organizator turnira bio je kik boks klub Rebel.

