Kavaja objavio spisak za duele sa Luksemburgom

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Radovan Kavaja, objavio je danas spisak igrača za prijateljske duele sa Luksemburgom.

Utakmice u Luksemburgu na programu su 5. i 7. septembra.

Kavaja računa na 21 igrača.

Pozvani su golmani – Tomaš Đurović (Iskra) i Uroš Ilinčić (Budućnost);

odbrana – Zarija Mugoša, Lazar Martinović (Budućnost), Andrej Božović (Kom), Maksim Đukić (Berane), Miloš Maraš (Grafičar, Srbija), Luka Šćekić (Budva), Vasilije Novaković (Arsenal) i Todor Miljanić (Sutjeska);

vezni red: Luka Baštrica (Grafičar, Srbija), Luka Brajović (Budućnost), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Hrvatska), Vuk Pavićević, Lazar Savović (Budućnost), Matija Nikčević (Sutjeska), Nikola Balević (Budva), Vasilije Kračković (Zeta) i Kristijan Jašović (Lingbi, Danska);

napad: Andrej Kostić (Budućnost) i Andrej Pima (Grbalj).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS