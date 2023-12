Katić ponovo najbolji u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Stonoteniser beranskog Budima, Ivor Katić, drugi put uzastopno pobjednik je međunarodnog turnira ProfitApp Podgorica open, koji je odigran u čast Dana oslobođenja Glavnog grada.

On je u finalnom meču, u konkurenciji seniora, pobijedio Krešnika Mahmitija, člana prizrenskog kluba Ljidhja 3:0.

Pobjedničko postolje kompletirali su član Tirane Aron Koni i Dušan Bulatović iz STK Tivat.

U konkurenciji seniorki najbolja je bila Samanta Agoli, članica albanske Teute, koja je u finalu bila bolja od takmičarke Ljidhje iz Prizrena, Tabei Rui 3:0.

Kao treće plasirane završile su Mateja Smolič (NMKD) i Emina Cerić, koja je prošle godione bila najbolja.

U konkurenciji najmlađih kadeta najbolji su bili Marvi Đata (Tirana) i Ana Kokoneđi (Elbasani), kod mlađih kadeta slavili su Etien Ćošja (Tirana) i Lara Franeti (Valdanos), kod kadeta Amant Sejediu (KPP Ahmet Hodža) i Anastasija Vujović (Budim).

Juniorske zlatne medalje osvojili su Kejdi Kljaja (Tirana) i Samanta Agoli (Teuta).

U konkurenciji veterana najbolji su bili Ili Maljoku (40-49), Amer Muftić (50-59), Nehat Čitaku (60-64), Zdravko Mrkonja (65-69), Vlastimir Stanišić (preko 70 godina), dok je kod veteranki najbolja bila Idrija Redžepović (preko 35 godina).

U konkurenciji parova trofej su osvojili Amer Muftić i Nahidin Mujezinović.

Turnir, koji je okupio više od 300 stonotenisera, imao je i memorijalni karakter, igran je u znak sjećanja na preminulog člana Stonoteniskog kluba Spin Vasilija Pintera.

