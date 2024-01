Kata tim za medalju

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate repreezntacije Crne Gore boriće se za bronzanu medalju na turniru Serije A u Atini.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan, poražen je na startu od Italije 41,1-40,3, koja je plasmanom u finale povukla crnogorske kataše u repesaž.

U repesažu savladali su Brazil i Španije, pa će se za bronzanu medalju boriti u nedjelju protiv drugog tima Italije.

Takmičari u borbama bez medalje završili su prvi takmičarski dan.

U kategoriji do 75 kilograma, Nemanja Mikulić upisao je četiri trijumfa, a zaustavljen je u duelu protiv Makedonca Petra Zaborskog, nakon nakon što su sudije dosudile kontakt.

Do 84 kilograma, Nikola Malović je, nakon pobjede protiv Timotija Dugladzea iz Gruzije, izgubio od Letonca Denisa Sadikovsa, dok je Nemanja Jovović (preko 84) u drugoj borbi poražen od Francuza. Amira Zuaija.

U kategoriji do 68 kilograma, Vasilisa Bujić je upisala tri trijumfa, dok je u meču za četvrtfinale izgubila od Turkinje Aksoj Sudenur, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Od borbe za medalju odvojio je poraz od Lee Vukoje iz Hrvatske.

U drugom kolu poražena je Milena Jovanović (preko 68).

U subotu će na tatami Vladimir Mijač u katama i borbaši Nenad Dulović i Anja Jović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS