Crnogorskim karatistima 11 medalja prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za mlađe uzrasne kategorije završila je sa 11 medalja – dvije zlatne, četiri srebrne i pet bronzanih.

Zlatne medalje osvojila je Jelena Janković u borbama (U11, do 40 kilograma) i Matija Maraš (U9) u katama.

Srebrni su bili kataši Dušan Borović (U13) i Luka Ilinčić (U9) i Kristina Đokić (U11, do 44) i

Emira Đonović (U13, do 49) u borbama.

Sa bronzanim odličjima nastup su završili kataši Andrija Barjaktarović (U11) i Filip Bulatović (U9) i borbaši Itana Grbović (U10, do 30), Martina Todorović (U12, do 35) i Sofija Jovanović (U12, preko 50).

Šampionat će biti nastavljen sjutra.

Balkanski šampionat u Istanbulu okupio je 1.541 karatista iz 12 država – Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunuije, Srbije, Slovenije, Turske i Crne Gore.

