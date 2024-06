Gojković na korak od Pariza

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković plasirala se u četvrtfinale kvalifikacionog turnira u Bangkoku i došla na korak od Olimpijskih igara u Parizu.

Ona je jutros u osmini finala kategorije do 54 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedila Anđani Teni iz Nepala.

To je njena druga pobjeda u Bangkoku, nakon što je na startu ubjedljivo savladala Beli Peki iz Bocvane.

Posljednja prepreka za olimpijsku vizu biće joj sjutra Huang Hsiao Ven, koja je bila bolja od danske predstavnice Melise Mortensen.

Hsiao Ven je svjetska šampionka iz 2019. godine, a na prethodnim Olimpijskim igrama u Tokiju osvojila je bronzanu medalju.

