U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bezjovo, dio Gradca, dio Peute

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Potkraj Šaranovića, Mandići, dio Komunice

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grude

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ul. Straševska, Ul. Željeznička, dio Kličeva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuside, Stari Dvori, Presjeka, Dio Vilusa, Bukovik

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kolomza, Pistula, Briska Gora, Gač, Zoganje, Darza, Sv.Đorđe, Ćurke, Sutjel. Repetitor Možura,

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: naselje Bogiševac

-u terminu od 12:00 do 18:00 sati: Ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul. Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor – moguća isključenja u trajanju do 60 min u više interval

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare Žugića, Nadgora, Motički Gaj

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, dio sela Tucanje, selo Godočelje

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Đuliće,Kruška,Kuti,Cecuni,Košutiće,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac i dio sela Bojoviće – Kratkotrajna isključenja DV10 kV Konjuhe

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Krstac, Šundeci, Donja Štitarica, Podbišće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Smrčje

Bijelo Polje

-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Mioče

-u terminu od 8:00 do 14:00 Distribucija, DOO Okov, DOO Kalia, Ulica Nikice Kneževića

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ivanje, dio naselja Sutivan (od škole do kapele), Kneževići, Strojtanica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ribarevine, Kruševo, Pripčići, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ravan rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Bojišta, Slijepač most, Rakita, Mijatovo kolo, Jabučina, Pali, Gevčina, Tusto, Okladi

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Vinilplast, Lelo, Matino, Merkator, Potkrajci, Kisela voda, Sljepašnica, Čabarkape, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Voljavac, Podbrežje, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Pobretići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bioča, Ostrelj

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Čokrlije

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

