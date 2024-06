Real šampion Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri madridskog Reala novi su prvaci Evrope.

Real je večeras u Londonu, u finalnom meču Lige evropskih šampiona, savladao Borusiju iz Dortmunda 2:0 i 14. put osvojio šampionski trofej.

Šampion Evrope bio je i 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. i 2022. godine.

Do pobjede u finalu došao je golovima Danija Karvahala u 74. i Vinisijusa Žuniora u 83. minutu.

Borusija je drugi put izgubila meč za trofej, nakon 2013. godine i poraza u njemačkom finalu od Bajerna 2:1.

Šampionski trofej osvojila je jednom – 1997. u Minhenu pobjedom protiv Juventusa 3:1.

