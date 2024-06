Prve aukcije za tržišne premije početkom naredne godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o korišćenju električne energije iz obnovljivih izvora u finalnoj je fazi i uskoro će biti pred poslanicima, dok će prve aukcije za tržišne premije biti objavljene početkom naredne godine, saopšteno je na simpozijumu EPCG NET 2024.

Na panelu pod nazivom Tržišne premije i razvoj PPA ugovora u regionu, u okviru simpozijuma koji je organizovala Elektroprivreda (EPCG) u saradnji sa Savezom energetičara, saopšteno je da je zdrava ekonomija preduslov razvoja PPA ugovora.

PPA je kupoprodajni ugovor kojim se kupci i prodavci obavezuju da će kupiti, odnosno prodati onu količinu energije koja se proizvodi ili će se proizvesti iz obnaovljivih izvora (OIE), prenosi PR centar.

Pokrenule su ga, prije desetak godina, korporacije koje žele da ozelene proizvodnju nabavkom zelene energije direktno iz postrojenja za proizvodnju obnovljive energije.

Državna sekretarka u Ministarstvu energetike i rudarstva, Biljana Ivanović, kazala je da taj Vladin resor trenutno radi na pripremi četiri zakona iz oblasti elektroenergetike, koji će u potpunosti biti usaglašeni sa propisima EU. Ona je dodala i da će tri od ta četiri zakona će transponovati treći i četvrti energetski paket u crnogorsko zakonodavstvo.

“Jedan od tih zakona je zakon o korišćenju električne energije iz obnovljivih izvora, koji je u finalnoj fazi i možemo ga uskoro očekivati u Skupštini. Kada govorimo o obnovljivim izvorima, njihovom razvoju i unapređenju ambijenta u energetici, nezaobilazna tema je zelena tranzicije. Tako da je vrlo važno da imamo akt koji će regulisati na koji način ćemo sprovoditi politiku razvoja obnovljivih izvora”, kazala je Ivanović.

Plan je, prema njenim riječima, i da se prve aukcije za tržišne premije objave početkom sljedeće godine, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.

“Te aukcije će se sprovesti u okviru trogodišnjeg plana, koji smo u obavezi da donesemo po Zakonu o obnovljivim izvorima, ili van trogodišnjeg plana, ukoliko ne uspijemo da ga usvojimo do kraja godine”, rekla je Ivanović.

Ona je dodala da zakon ostavlja prostor za sklapanje strateških ugovora u slučaju da se sa aukcijama ne dostignu nacionalni ciljevi ili da se pojave potrebe za dodatnom balansnom energijom.

“Zakonom je predviđeno i da proizvođači direktno sklapaju ugovore sa krajnjim kupcima, gdje će im Ministarstvo pružiti svu podršku. Suštinski, kada je riječ o Zakonu o obnovljivim izvorima, nacionalni interes je da postepeno izlazimo iz podsticajnih šema i da stvaramo ambijent gdje ćemo moći proizvođače obnovljivih izvora da integrišemo u tržište”, objasnila je Ivanović.

Ona je podsjetila da je zelena tranzicija drugotrajan i jako skup proces, zbog čega se razmišlja na koji način će se, osim energetskog, riješiti i socijalni problem.

Predsjednik Akuo Energy, Eric Scotto, smatra da se za nekoliko godina neće više govoriti o obnovljivim izvorima energije, već samo o energiji i da je potrebno da se poštuje realnost tržišta.

“Ideja je da se transformiše obnovljiva energija, a da bi se to uradilo potrebne su vjetroelektrane i solarne elektrane. Treba i skladištiti energiju, jer ćemo se bez toga svi u Evropi “zaglaviti”. Moramo biti u mogućnosti da implementiramo javne ili korporativne PPA ugovore na Balkanu”, saopštio je Scotto.

On smatra da Crna Gora ima divnu budućnost.

“Imate vjetar, sunce, vodu i prostor. U Crnoj Gori nadamo se da ćemo moći da izvozimo dosta energije, a korporativni PPA ugovori će to osigurati. Postoji dobra budućnost za sve nas, ali ohrabrio bih vas da idete više i dalje vezano za autorizovane javne i private PPA ugovore da bi mogli te projekte da finansirate. Tada ćemo vidjeti budućnost za zemlje. Eksperimentišemo sa PPA ugovorima već nekoliko godina i sad je vrijeme da zapadni Balkan krene u tom pravcu”, rekao je Scotto.

Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom EPCG, Darko Krivokapić, kazao je da je ta elektroenergetska kompanija otvorena za PPA ugovore, da je sve stvar pregovora i da je prihvatljivo sve što je na tržišnim osnovama.

“Malo smo oprezni, ali jesmo otvoreni. Nama je u interesu da tržište u Crnoj Gori bude likvidnije, a cjenovni indeks što bolji. Poruka investitorima je da imaju gdje i šta da grade. Povećavamo portfolio, osiguravamo i veću bezbjednost snabdijevanja za potrošače. S druge strane, ako su ti novi proizvodni pogoni u našem portfoliju, ako ih mi balansiramo, imaćemo veću kontrolu nad ukupnim balansnim sistemom”, saopštio je Krivokapić.

Šef Sektora za tržište električne energije CWP Europe, Marko Janković, naveo je da samo tri zemlje u regionu jugoistočne Evrope, Rumunija, Bugarska i Srbija, imaju u projektima trenutno 150 gigavata zahtjeva za priključenje na prenosnu mrežu.

“Dodajte sada još 50-ak gigavata u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedonji i Bosni i Hercegovini i tu dolazimo do nevjerovatne cifre, a to je nekoliko puta više nego što trenutno imamo instalisane snage. Crna Gora, kada su solarne elektrane u pitanju, ima preko jednog gigavata potencijalnih učesnika na aukcijama i sve su veliki projekti. U takvom okruženju malo je nezgodno odrediti kvotu”, naveo je Janković.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori postoji između 300 i 400 megavata potencijala iz vjetra i oko 600 do 700 megavata iz sunca.

“Pretpostavka je da bi to mogle da budu cifre gdje bi država mogla da stane iza njih i kaže – možemo ovu količinu subvencionisati u našem trogodišnjem planu. Procenat sa kojim elektrana može da učestvuje na aukcijama nije stavljen u Zakon. Ja bih stavio za Crnu Goru 50 odsto od ukupnog kapaciteta. Mislim da je najveći uspjeh kada više kompanija dobije određenu subvenciju od države”, objasnio je Janković.

Vođa hrvatskog tima za strateško i operativno savjetovanje PwC-a, Mislav Slade Šilović, objasnio je da su iz strateške perspektive PPA-evi jako važni, jer smanjuju pritisak na javne finansije.

“Korporativni PPA-evi su tržišna stvar i oni omogućavaju razvoj novih obnovljivih izvora energije bez jednog centa iz državnog proračuna i to je jako dobra stvar. Naglasio bih nekoliko preduslova koji su nužni da bi PPA tržište funkcionisalo i da bi volumeni bili veći. Moramo imati zdravu ekonomiju, moramo imati projekte, mora biti ponude i potražnje, cijene moraju biti zdrave“, rekao je Slade Šilović.

Senior portfolio menadžer u Energy Financing Team (EFT), Mladen Apostolović, naveo je da ugovor o razlikama na kraju završava fiksnom cijenom.

“Napomenuo bih da preduzeća, koja su na ovom tržištu 20-ak godina, posljednje dvije-tri godine su se intenzivno okrenula ugovorima koji će da zadovolje obje strane. Projekata ima. Slabo smo spominjali Albaniju, ali mislim da će u Albaniji najviše megavata iz solara da uđe na mrežu ove godine. Računamo na projekte do 50 megavata, a svi preko su malo zahtjevniji i oni u startu idu sa idejom da uđu na aukcije i dobiju premiju ili zagarantovanu cijenu od države”, saopštio je Apostolović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS