DPS Nikšić: Šimun da se hitno pozabavi stanjem u nikšićkoj bolnici

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je ministra zdravlja Vojislava Šimuna da se hitno pozabavi stanjem u Opštoj bolnici Nikšić i razriješi Dušanku Milatović Perović sa funkcije direktorice te zdrvstvene ustanive jer, kako su kazali, nije isporučila nikakve rezultate.

Iz opštinskog odbora (OO) DPS Nikšić su kazali da je nikšića bolnica, od regionalnog zdravstvenog centra koji je isporučivao rezultate na polju zdravstvene zaštite, u protekle četiri godine postala centar prvorazrednih skandala.

“Posljednje u nizu što je isplivalo, a što govori u prilog bahatosti i javašluku Milatović Perović, jeste informacija o tome da je protivzakonito obavljala dopunski rad”, naveli su iz nikšićkog DPS-a.

Kako su ukazali, Milatović Perović je, osim što je obavljala poslove direktora, a istovremeno i ljekara u OB Nikšić, bila radno angažovana i u privatnoj ambulanti, što je suprotno važećem zakonu, a što je konstatovala i zdravstvena inspekcija.

Iz OO DPS Nikšić su rekli da se Milatović Perović ne bavi problemim u nikšićkoj bolnici gdje, kako tvrde, rendgen ne radi već dva mjeseca, gdje nedostaju osnovna sredstva za rad poput zavoja i gdje su nezapamćene liste čekanja.

“Umjesto toga, Milatović Perović pakuje afere zaposlenima i šalje ih na sud, a potom gubi te sudske sporove, dok se zakulisno, svjesno i nesavjesno griješi o crnogorske zakone i ne snosi nikakvu sankciju”, navodi se u saopštenju.

Iz nikšićkog DPS-a su pozvali Šimuna da se po hitnom postupku pozabavi stanjem u OB Nikšić.

“Te da u najskorijem roku, a u skladu sa svojim nadležnostima, razriješi Milatović Perović sa funkcije direktorice bolnice, jer nije isporučila nikakve rezultate, jer se ređaju afere i vlada opšti haos i jer je sa te pozicije kršila Zakon o zdravstvenoj zaštiti”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su zatražili od Šimuna da smijeni aktuelnu direktoricu i, kako su naveli, zaštiti Nikšićanke i Nikšićane i sve druge građane koji pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaraju u OB Nikšić.

“Jer usljed njenog katastrofalnog rukovođenja ispaštaju samo i isključivo pacijenti, dok Milatović Perović radeći nezakonito na više mjesta, puni svoj kućni budžet”, navodi se u saopštenju.

