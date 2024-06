Pozitivan IBAR od ključnog značaja za dalji napredak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropska perspektiva i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) od ključnog su značaja za dalji napredak Crne Gore.

To je ocijenjeno na sastanku potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice sa generalnim direktorom Ekspertiz Frans francuske agencije za međunarodnu saradnju u tehničkim pitanjima Žeremijem Pele i ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske.

Kako je saopšteno iz kabineta Koprivice, na sastanku su razmotrene ključne inicijative i ciljevi koje Vlada planira da ostvari u narednom periodu.

Navodi se da je Koprivica ukazao na važnost reformi za dalji napredak crnogorskog društva.

On je istakao predanost Vlade u borbi protiv korupcije, unapređenju pravosuđa i jačanju političkog sistema u skladu sa evropskim standardima, kao i harmonizaciji zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

„Na toj liniji posebno je pohvaljen rad Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, koji je pripremio Strategiju za borbu protiv korupcije, i pozdravljeno dobijanje zelenog svijetla od Evropske komisije za sve predloge zakona značajne za dobijanje IBAR-a“, navodi se u saopštenju.

Pele i Maske su, kako je saopšteno, potvrdili snažnu podršku i obećali svaku vrstu pomoći Francuske na putu integracija Crne Gore u EU.

„Sagovornici su se složili da je evropska perspektiva i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) od ključnog značaja za dalji napredak Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je kao izuzetan prioritet istaknuto očuvanje stabilnosti i unapređenje prosperiteta regiona, što će biti ključni elementi dalje saradnje između dvije zemlje.

Iz kabineta Koprivice su rekli da je na sastanku zaključeno da susret predstavlja nastavak uspješne saradnje i dijaloga između Crne Gore i Francuske, kao i da dodatno jača veze i povjerenje između dvije prijateljske zemlje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS