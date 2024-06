Podrška naporima tužilaštva u borbi protiv nezakonitih postupaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izražava punu podršku naporima tužilaštva u borbi protiv svih nezakonitih postupaka, naročito kada oni dolaze od službenih lica, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Službenici Uprave policije uhapsili su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici urbanističko građevinskog inspektora V.R. (55), zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine rekli su da današnja akcija Uprave policije uliva nadu da imaju snažnu podršku u borbi protiv svih vidova protivpravnih ponašanja, a naročito borbi protiv nelegalne gradnje.

„Uz puno poštovanje prezumcije nevinosti, moramo istaći da Ministarstvo čvrsto stoji uz organe gonjenja u nastojanju da se sve nezakonite radnje procesuiraju, ali i uz sve inspektore koji časno i pošteno obavljaju svoj posao“, poručili su iz tog resora.

Saradnja s tužilaštvom i policijom, kako su kazali, ostaje njihov prioritet u borbi protiv korupcije i nezakonitih aktivnosti.

„U prethodnom periodu odmah nakon otvaranja ovog pitanja, pa i u medijima, preduzeli smo mjere za unapređenje rada inspekcijskih službi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rotacija inspektora sprovedena s ciljem osiguranja nepristrasnosti i efikasnosti u radu.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine rekli su da aktivno rade na poboljšanju njihovih uslova rada i profesionalnih standarda.

Oni su kazali da su uveli GPS sisteme kako bi pratili aktivnosti inspektora na terenu, što omogućava bolju kontrolu i transparentnost njihovog rada.

Iz Ministarstva su rekli da će, dodatno, uskoro svi inspektori biti opremljeni body kamerama, koje će dodatno osigurati transparentnost i sigurnost u radu.

„Inspektori su sada pod “pojačanim nadzorom”, ali se ostvaruje i postavljeni cilj u reformisanju sistema – transparentnost i dostupnost podataka i informacija građanima, stručnoj javnosti i nevladinim organizacijama“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da se svaki slučaj nepravilnosti istražuje.

„I, ukoliko je potrebno, slijede odgovarajuće pravne mjere, pa i krivične prijave Specijalnom državnom tužilaštvu i drugim nadležnim tužilaštvima“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kako su poručili, ostaje posvećeno borbi protiv korupcije i svih oblika nezakonitih radnji.

Iz tog Vladinog resora rekli su da će nastaviti intenzivnu saradnju s nadležnim organima, kako bi osigurali da se svi koji su se ogriješili o zakon privedu pravdi.

