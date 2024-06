Milović: Očekujem da će svi zakoni neophodni za IBAR biti usvojeni

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da očekuje da će svi zakoni neophodni za Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) biti usvojeni u crnogorskom parlamentu, zato što su IBAR i evropski integracioni procesi od vitalnog državnog interesa.

On je, u razgovoru za Dnevnik 2 Televizije Crne Gore, rekao da najava opozicije da će podržati te zakone govori u smjeru da će se dobiti podrška sa apsolutnom većinom.

Milović je, odgovarajući na pitanje kako komentariše kritike da izmjene zakona o sprečavanju korupcije aboliraju korumpirane funkcionere, naveo da su sve izmjene i dopune rađene isključivo u saradnji sa Evropskom komisijom (EK), Savjetom Evrope i međunarodnim ekspertima.

On je dodao da nijedna izmjena i dopuna u bilo kom zakonu potrebnom za IBAR nije rađena samoinicijativno od Ministarstva pravde.

„Ako smo dobili dobre ocjene i zeleno svjetlo od naših međunarodnih partnera, ipak će biti da ne stoje te primjedbe koje imaju određeni subjekti u crnogorskom društvu“, kazao je Milović.

On je rekao da misli da postoji određeno nerazumijevanje kad su u pitanju neke norme.

„Zato što smo vidjeli u javnom prostoru da je došlo do miješanja između prekršajne, odnosno upravne odgovornosti i krivične odgovornosti“, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, određeni subjekti koji su kritikovali ta rješenja su pokazali da ne vladaju pravnom materijom.

„I onda su na osnovu toga radili javne kampanje koje nijesu tačne, a koje ću detaljno objasniti u crnogorskom parlamentu, pogotovo kada je u pitanju optužba da se radi o aboliranju javnih funkcionera“, dodao je Milović.

On je, odgovarajući na pitanje da li je Crna Gora spremna za dobijanje IBAR-a, kazao da su Vlada i Ministarstvo pravde uradili sve što je od njih traženo od EK i Venecijanske komisije.

„Na potezu je sada Skupština. Čim se usvoje ti zakoni, Crna Gora je ispunila sve što je od nje traženo da bi se dobio IBAR“, rekao je Milović.

On je, govoreći o nedavnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), naveo da su SAD strateški partner Crne Gore i da pružaju snažnu podršku reformi crnogorskih institucija i evropskom integracionom procesu.

„Moja posjeta SAD-u bila je jako produktivna, imao sam sastanke na visokom nivou, kako u američkom Kongresu, tako i u Ministarstvu pravde, Stejt Departmentu, Bijeloj kući, FBI-u, OLAF-u i SEC-u“, kazao je Milović.

On je rekao da su dogovorili saradnju svih crnogorskih institucija u oblasti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i malignog stranog uticaja.

Saradnju će, kako je naveo Milović, još jače osnažiti bilateralnim i drugim sporazumima o kojima planiraju da pregovaraju i koje planiraju da zaključe.

„Tako da će naša saradnja i partnerstvo biti još jače. Ono je, na kraju krajeva, potvrđeno i u okviru samog NATO-a, a Crna Gora i SAD su NATO partneri i to je nešto što ćemo graditi i jačati u budućnosti“, poručio je Milović.

On je kazao da je, kada je u pitanju “Crna lista”, zaključeno da je potrebna intenzivnija saradnja između crnogorskih i institucija SAD-a, kako u proširenju “Crne liste”, tako i u posljedicama koje nastupaju stavljanjem osoba ili organizacija na tu listu.

Na pitanje kome bi Do Kvona trebalo izručiti i da li vjeruje da će na njemu biti odluka o izručenju, Milović je odgovorio da je Vrhovni sud, kao najviša instanca u crnogorskom pravosudnom sistemu, jasno utvrdio ko treba da donese odluku kada je u pitanju ekstradicija Do Kvona.

„Očekujem od nižih pravosudnih instanci da donesu zakonitu odluku, u skladu sa stavom Vrhovnog suda, i omoguće ministru pravde, kao jedinom nadležnom u ovoj pravnoj stvari, da donese tu odluku“, naveo je Milović.

