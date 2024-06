Crnogorskim karatistima još 15 medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti drugog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za mlađe uzrasne kategorije u Istanbulu osvojili su 15 medalja – pet zlatnih, četiri srebrne i šest bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Ana Pavlović, Uroš Samardžić, Veselin Škatarić, Vuk Dragojević i Filip Ilinčić, dok su srebrni bili Pavle Kašćelan, Luka Bulatović, Ardit Đonbaljaj i Milica Kovačević.

Sa bronzanim odličjem odličjem nastup su završili Jakov Cupara, Dragoljub Dano Mijušković, Edonis Kraja, Nađa Knežević, Stefan Miljanović i Lazar Rakočević.

Crna Gora je uoči posljednjeg takmičarskog dana trećeplasirana sa 26 odličja (7z, 8s,11b).

Šampionat će biti završen sjutra.

Balkansko prvenstvo u Istanbulu okupilo je 1.541 karatista iz 12 država – Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunuije, Srbije, Slovenije, Turske i Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS