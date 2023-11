Karatistima Budućnosti 15 medalja u Nevesinju

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na međunarodnom turniru u Nevesinju završili su sa 15 medalja – 11 zlatnih, jednom srebrnom i tri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Dražen Šutović (borbe/kate), Nina Krulj (kate), Relja Radulović (borbe), Đurđa Todorovic (borbe), Lazar Lazovic(borbe) i Danica Radovanović (borbe/kate).

Srebrni je bio Dragutin Stojanović (kate), dok su bronzane medalje osvojili Lazar Lazović (borbe), Đurđa Todorović (borbe) i Dragutin Stojanović (kate).

Internacionalni karate turnir Nevesinje open okupio je 470 takmičara iz 25 klubova.

Najavljeno je da će narednog vikenda podgorički karatisti nastupiti na turniru u Mostaru.

