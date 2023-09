Kadrić prvak Crne Gore u ubrzanom šahu

Podgorica, (MINA) – Denis Kadrić osvojio je u Nikšiću titulu prvaka Crne Gore u ubrzanom šahu.

Kadrić, prva tabla crnogorske reprezentacije, turnir je završio sa devet pobjeda i dva remija i sa deset poena došao do pobjedničkog pehara.

Kao drugoplasirani završio je velemajstor Nikola Đukić, sa sedam pobjeda i četiri remija, odnosno devet poena.

Dodatni kriterijumi bili su naklonjeni Pavelu Anisimovu koji je došao do bronze, dok se Nebojša Nikčević morao zadovoljiti četvrtim mjestom.

Spisak redovno nagrađenih zaključuju Dragiša Blagojević, Dragan Kosić, Bogdan Podlesnik, Blažo Kalezić, Andrej Šuković, Aleksandar Tomić, Jovan Milović, Božidar Kisić, Igor Sarić, Milo Pobor i Velikir Jeknić.

Specijalne nagrade pripale su Anastasiji Mandić, Peku Đuroviću, Nikoli Sekuliću, Mitru Đukanoviću, Milošu Pečurici i Predragu Nikaču.

Tempo igre bio je 15 minuta uz tri sekunde bonifikacije.

Sudijski posao su besprekorno obavljali Igor Vujačić i Luka Lješković.

Nagrade najboljima uručili su predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović i predsjednik ŠK Nikšić, Nebojša Adžić.

Prvenstvom Crne Gore u ubrzanom šahu zvanično je otpočela manifestacija Dani šaha Nikšić 2023, koju organizuje Šahovski savez pod pokroviteljstvom Opštine Nikšić.

Tom manifestacijom obilježava se vijek postojanja Šahovskog kluba Nikšić.

Manifestacija se nastavlja narednog vikenda turnirom za mlade do 21 godine, koji će biti odigran u subotu i simultankom dan kasnije.

