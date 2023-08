Kadetkinje izborile finale i A diviziju

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale B prvenstva Evrope i izborila A diviziju.

Crnogorske kadetkinje savladale su večeras u Podgorici, u polufinalnom meču, selekciju Estonije 78:41.

Izabranice Petra Stojanovića upisale su šesti trijumf i zadržale maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Kao prvoplasirane u grupi izborile su plasman u četvrtfinale, nakon što su bile bolje od Kiipra 81:25, Irske 82:45, Bugarske 93:36 i Švedske 67:42.

U četvrtfinalu eliminisale su juče Rumuniju 61:37.

Crnogorske košarkašice i protiv Estonije nastavile su dominaciju, a već nakon dvije četvrtine stekle su prednost od 30 poena (46:16).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Ksenija Nišavić sa 14, Janja Dragišić ubacila je 13, dok je Ljube Andrić meč završila sa devet poena i osam skokova.

Protivnik crnogorskoj selekciji u finalu biće bolji iz duela Švedske i Njemačke.

