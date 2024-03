Kadeti naredne sedmice sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Minja Ljumović, saopštio je danas spisak igrača za prijateljske utakmice sa Rumunijom.

Mečevi će biti odigrani 12. i 14. marta.

Ljumović za taj dvomeč računa na 22 igrača.

Na spisku su golmani – Danilo Koljčević (Stari aerodrom) i Đorđe Čejović (Budva);

odbrana – Luka Marković (Stari Aerodrom), Aleksa Đurišić, Lazar Popović (Budućnost), Andrej Kumburović (Bokelj) i Petar Pavićević (OFK Titograd);

vezni red – Blagoje Uzunovski (Igalo), Petar Radomirović, Lazar Grbović, Andrej Bulatović (Stari Aerodrom), Luka Kuzmanović, Matija Rakčević, Petar Vujović, Petar Rešetar (Budućnost) i Mateja Sekulić (Breznica);

napad – Mark Đokaj (Dečić), Vuk Jovović (Kom), Mihailo Marković, Miloš Šekularac (Stari Aerodrom), Luka Vušurović (Budućnost) i Petar Begović (Jasen, Srbija).

Prva utakmica, 12. marta, biće odigrana na stadionu “Mitar Mićo Goliš” u Petrovcu, dok će se isti rivali, dva dana kasnije, sastati u Tivtu.

