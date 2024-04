Kadeti bolji od Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici, u drugom prijateljskom meču, Sjevernu Makedoniju 1:0.

Prvi međusobni duel, prije dva dana, završen je 1:1.

Crnogorska selekcija svih 90 minuta bila je bolja, a do pobjede došla je golom Petra Begovića u 62. minutu, nakon akcije Luke Markovića i Marka Đokaja.

Odlične šanse da trijumf učine ubjedljivijim imao je Andrej Vučković, do pogotka mogli su i Đokaj i Andrej Kumburović…

Selektor Minja Ljumović kazao je da je u drugom meču nastupio potpuno drugačiji sastav u odnosu na prvi meč.

“Cilj nam je bio da svi pozvani fudbaleri dobiju šansu i adekvatnu minutažu na terenu. Nismo briljirali u polju, bili smo previše rastrzani, bez ideje ka naprijed, bez mirnoće kod posjeda lopte”, rekao je Ljumović.

On je kazao da su, uprkos tome, bili bliži golu i imali dvije izvanredne prilike u prvom poluvremenu.

“U drugom dijelu smo imali dosta rotacija u timu, kako bismo svježiji ušli u samu završnicu meča, što se i isplatilo. Iako nismo baš bili na nekom svom nivou što se same igre tiče u odnosu na prethodne utakmice, u ovom dvomeču možemo biti zadovoljni u rezultatskom smislu”, istakao je Ljumović.

