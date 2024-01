Juniorke poražene od Srbije

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Srbije 3:0 (25:21, 25:16 i 25:15), u drugom meču grupe B turnira Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz crnogorskih odbojkašica, nakon što su juče poslije pet odigranih setova izgubile od Rumunije 3:2.

Crna Gora će u nastavku turnira, u subotu, igrati sa selekcijom Kosova, za peto mjesto na turnira.

U polufinalu turnira u Ankari igraće Srbija i Rumunija, odnosno Turska i Grčka.

Samo pobjednik turnira obezbijediće mjesto na šampionatu u Dablinu i Bugarskoj.

Ostale selekcije, kvalifikacije će nastaviti u drugoj rundi, koja je na programu od 4. do 7. aprila.

Žrijeb će biti obavljen u februaru, po završetku svih turnira prve runde kvalifikacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS