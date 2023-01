Juniori startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je na startu kvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo za igrače do 21 godine.

Crnogorski rukometaši, igrači rođeni 2002. godine, poraženi su večeras u Kjetiju od domaćina Italije 29:23.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Radoš Premović sa sedam, dok je Mirko Latković postigao pet golova.

Istakao se i Luka Barjaktarović sa četiri gola, dok se Elmin Junuz tri puta upisao u strijelce.

U drugom kolu kvalifikacionog turnira, crnogorski juniori u subotu će igrati protiv Hrvatske koja je na startu bila bolja od Izraela – 36:25.

Samo pobjednik turnira izboriće plasman na šampionat.

