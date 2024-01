Jović za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karate reprezentativka Anja Jović boriće se za bronzanu medalju na turniru Serije A u Atini.

Protivnica u nedjeljnom meču za treće mjesto u kategoriji do 50 kilograma biće Natalija Vargova iz Slovačke.

Članica Omladinca je nakon četiri meča došla do polufinala, gdje zahvaljujući pravilu prvog poena izgubila od Francuskinje Klo Brezar (2:2).

Vicešampion svijeta iz Budimpešte, Nenad Dulović,

zaustavljen je u trećem kolu od Njemca Muhameda Ezdemira 1:0.

U repesažu zaustavljen je kataš Vladimir Mijač.

On je na startu poražen od Japanca Jasuhira Mačida (40,3 – 39,9), koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

Mijač je nije iskoristio novu šansu i u prvom kolu

izgubio je od Italijana Đanluka Gala (39,10-37,4).

Za bronzanu medalju boriće se sjutra muški kata tim, protiv drugog tima Italije.

