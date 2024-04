Jovetić strijelac u pobjedi Olimpijakosa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Olimpijakosa pobijedili su u Pireju ekipu Fenerbahčea iz Istanbula 3:2, u prvoj utakmici četvrtfinala Lige konferencija.

Grčki predstavnik poveo je golom Konstantinosa Furtunisa u 8, a na 2:0 povisio je Stevan Jovetić u 32. minutu.

Pitanje pobjednika, činilo se tada i polufinalistr, riješio je Čikinjo u 57. minutu.

Grešku Panajotisa Recosa i bespotrebno skrivljen jedanaesterac, iskoristio je Dušan Tadić u 68, a konačan rezultat postavio je Irfan Džan Kaveči u 74. minutu.

Bez golova završen je duel Viktorije Plzenj i Fiorentine, Aston Vila je u Birmingemu savladala Lil 2:1, dok je Klub Briž savladao PAOK na svom terenu 1:0.

Revanš mečevi na programu su 18. aprila.

Polufinala su zakazana za 2. i 9. maj.

Meč za trofej na programu je 29. maja u Atini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS