Joksimović objavio širi spisak

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Ivan Joksimović, saopštio je širi spisak odbojkaša koji će se pripremati za Evropsko prvenstvo.

Šampionat Evrope na programu je od 28. avgusta do 16. septembra u Italiji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj i Izraelu.

Joksimović računa na 28 odbojkaša. Na spisku su:

tehničari – Danilo Dubak (Budućnost volley),

Rastko Milenković (Budva), Avram Božović (Budućnost volley) i Marko Joksimović (Katar Sport);

srednji bloikeri – Blažo Milić (Makabi, Izrael),

Luka Babić (Surabaya Samator, Indonezija), Matija Ćinćur (Budva), Srđan Petrović (Jedinstvo), Nikola Đurović (Jedinstvo) i Miodrag Jelić (Budva);

korektori – Aleksandar Minić (Džakarta Pertamina, Indonezija), Đorđe Jovović (Triglav, Slovenija),

Bojan Strugar (Budućnost volley) i Milutin Pavićević (Budućnost volley);

primači servisa – Vojin Ćaćić (Fridrihshafen, Njemačka), Marko Bojić (Al Nasr, Saudijska Arabija), Ivan Zvicer (Al Džazira, Emirati), Jovan Delić (Makabi, Izrael), Benjamin Hadžisalihović (Budva), Nemanja Peruničić (Merkur Maribor, Slovenija), Vukašin Cimbaljević (Vojvodina, Srbija), Lazar Cimbaljević (Jedinstvo), Milan Rovčanin (Jedinstvo), Balša Radunović (Melilja, Španija) i Nikola Radović (Budućnost volley);

libera – Nikola Lakčević (Steaua Bukurešt, Rumunija), Ivan Vlahović (Budućnost volley) i Danilo Krivokapić (Budva);

Odbojkaši Crne Gore sve utakmice grupne faze igraće u Skoplju, a protivnici u grupi C, pored domaćina Sjeverne Makedonije, biće im selekcije Holandije, Danske, Češke i Poljske.

