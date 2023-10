MPCFL rezultati – Pobjede Dečića, Rudara i Jedinstva, neriješeno u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića, Rudara i Jedinstva ostvarili su pobjede, dok je duel Petrovca i Jezera završen neriješeno, u 14. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je u Baru, iako je bio sa igračem manje od 41. minuta kada je crveni karton zaradio Leo Ujkaj, savladao Mornar minimalnim rezultatom.

Tuzani su do šeste pobjede u nizu došli golom Draška Božovića u 55. minutu.

U Bijelom Polju, Jedinstvo je predvođeno Žarkom Koraćem koji je postigao het-trik, savladalo tivatski Arsenal 3:2.

Korać je mrežu tresao u 18, 44. i 83. minutu.

Za Arsenal, koji je u prvom poluvremenu dva puta izjednačavao, u 20. minutu pogodio je Nikola Čelebić, a 46. u strijelce se upisao Jovan Dašić.

Rudar je u Podgorici, u derbiju začelja, sa minimalnih 1:0 savladao ekipu Mladosti.

Jedini gol na toj utakmici postigao je Stefan Golubović u 86. minutu.

Posljednji meč ovog kola igraju Budućnost i Sutjeska.

Utakmica pod Goricom počela je u 18 sati i 30 minuta i za sada nema pogodaka.

