Jadran poražen i od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 14:12, u drugom kolu Top pet faze Regionalne lige.

To je drugi poraz hercegnovskog tima, koji je juče na startu poražen od Novog Beograda 15:13.

Crnogorski šampion je sve vrijeme bio u minusu, a pitanje pobjednika beogradski tim riješio je sredinom treće četvrtine kada je stekao prednost od pet golova (12:7).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Marko Radović i Gavril Subotić sa po četiri pogotka.

Dvostruki strijelci za Jadran bili su Uroš Vučurović, Danilo Radović, Ivan Nagaev i Strahinja Gojković, dok su po gol postigli Dmitrij Holod, Martin Gardašević i Vasilije Radović.

