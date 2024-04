Ivan Brnović novi trener Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Ivan Brnović novi je trener Budućnosti, saopšteno je iz tog fudbalskog kluba.

On je na klupi Budućnosti zamijenio Mladena Milinkovića, sa kojim je juče prekinuta saradnja.

Brnović u Budućnost stiže iz Jezera, sa kojim je izborio polufinale Kupa Crne Gore i trenutno zauzima peto mjesto u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

U karijeri vodio je Igalo, Cetinje, Crvenu stijenu, a radio je u Kini i Južnoj Koreji.

Na klupi Budućnosti debitovaće u utorak protiv Dečića.

