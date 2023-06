Iskri 19 medalja i drugo mjesto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre sa 19 medalja, kao drugoplasirani u generalnom plasmanu, završili su nastup na međunarodnom karate turniru u Bugojnu.

Takmičari kluba iz Danilovgrada osvojili su sedam zlatnih, četiri srebrne i osam bronzanih medalja.

Sa zlatnim odličjima nastup su završili Anes Arifaj, Vuk Vučinić, Balša Vojinović, Anđela Dedeić, Saša Petrić, Marko Laković i kata tim (2015) u sastavu Simona Pejović, Iskra Žarić i Nađa Rovčanin.

Srebrni su bili Viktorija Raičević, Lana Prelević, Nikola Stanišić i Martina Todorović.

Bronzane medalje osvojili su Luka Bulatović, Iskra Žarić, Nađa Rovčanin, Nikša Zejak, Simona Pejović, Filip Popović, David Rubežić i Filip Šoškić.

Turnir u Bugojnu okupio je više od 800 takmičera iz četiri države i 56 klubova.

