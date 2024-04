IRF novi sponzor Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Investiciono-razvojni fond (IRF) novi je sponzor Košarkaškog saveza Crne Gore (KSCG), saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je cilj saradnje finansijska podrška crnogorksoj košarci i njenoj reprezentaciji.

Ugovor su potpisali izvršni direktor Nikola Tripković i predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević.

Potpisnici ugovora očekuju da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo i da će doprinijeti izuzetnim rezultatima talentovanih crnogorskih košarkaša i košarkašica, koje tokom ljeta očekuju brojni izazovi, počev od kvalifikacija za Olimpijske igre i pretkvalifikacije za Mundobasket i brojni šampionati Evrope u mlađim uzrasnim kategorijama.

Tripković je kazao da institucija na čijem je čelu, osim svog primarnog cilja razvoja crnogorske ekonomije, sa zadovoljstvom daje doprinos i društvenoj odgovornosti, kroz podršku razvoja mladih talenata i napretku sporta, kao zdravog stila života.

“IRF je institucija koja snažno podržava mlade ne samo kroz podsticajne kreditne linije za razvoj preduzetništva, već i kroz druge društveno-odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju veću inkluziju mladih. Prepoznali smo potencijal, mladost, talenat naših mladih reprezentativaca, ali i entuzijazam i posvećenost KSCG ka stvaranju novih sportskih uspjeha”, rekao je Tripković.

On je kazao da se raduje ostvarivanjem te saradnje i pružanju podrške talentovanim sportistima.

“Nastavićemo da podržavamo različite sektore i inicijative koji doprinose razvoju Crne Gore i stvaranju bolje budućnosti za sve građane”, rekoa je Tripković.

Prema riječima Dubljević, ovo je godina brojnih izazova i slijedi veoma uzbudljiv period za brojne naše selekcije.

“Nakon nekoliko sponzorskih ugovora sa više kompanija, drago mi je da smo potpisali ugovor sa Investiciono-razvojnim fondom, jer je to dokaz još veće podrške države našem savezu. Hvala IRF-u što su stali uz Savez, a sigurna sam da ćemo velikim radom i dobrim rezultatima njihovo povjerenje opravdati”, rekla je Dubljević.

Ona je naglasila da je IRF uvijek bio posvećen unapređenju društvene zajednice i podršci različitim sektorima, a da sport ima izuzetnu moć da inspiriše, pokreće, motiviše i ujedini ljude.

