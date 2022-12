Hrvatska bronzana u Kataru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Hrvatske osvojili su bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Izabranici selektora Zlatka Dalića pobijedili su danas u Dohi, u meču za treće mjesto, selekciju Maroka 2:1.

Hrvatska je povela golom Joška Gvardiola u sedmom minutu.

On je, nakon akcije Lovra Majera i Ivana Perišića, glavom savladao marokanskog golmana Jasina Bona.

Izjednačio je, dva minuta kasnije, Ašraf Dari.

Novu prednost hrvatskoj selekciji donio je Mislav Oršić, efektnim pogotkom 42. minutu i isostavilo se postavio konačan rezultat.

To je hrvatskoj selekciji drugo bronzano odličje na šampionatima svijeta, nakon što je bila trećeplasirana i 1998. godine u Francuskoj.

Prije četiri godine u Rusiji igrala je finale.

Hrvatska, koja je u polufinalu poražena od Argentine 3:0, kao drugoplasirana u F grupi izborila je osminu finala.

Savladala je Kanadu 4:1, dok je bez golova igrala sa Marokom i Belgijom.

U nokaut fazi, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, eliminisala je Japan (3:1, 1:1) i Brazil (4:2, 1:1).

Maroko je plasmanom u polufinale ostvario najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima i prva je afrička selekcija koja je izborila plasman među četiri najbolje.

Finalni duel, u kojem će se za trofej boriti Francuska i Argentina, na programu je sjutra u 16 sati.

