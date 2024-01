Goranović napustio SC Derbi

Podgorica, (MINA) – Ilija Goranović više nije više član SC Derbija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da su Goranović i učesnik ABA lige sporazumno su raskinuli saradnju.

Goranović je klupsku opremu Studenata zadužio na ljeto 2022. godine i u prethodne dvije sezone upisao je 31 nastup u crnogorskom prvenstvu i ABA ligi.

“SC Derby želi Iliji puno sreće u nastavku karijere i privatnom životu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

