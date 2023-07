Gojković: Prvi cilj plasman među osam najboljih

Podgorica, (MINA) – Plasman među osam najboljih prvi je cilj crnogorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Japanu, kazao je selektor Vladimir Gojković.

Šampionat svijeta biće odigran od 16. do 29. jula u Fukuoki.

Gojković je kazao da je crnogorska reprezentacija imala kvalitetne pripreme i da smatra da je na većem nivou nego prošlog ljeta.

“Što se tiče rezultata, nikad teži put do plasmana među osam najboljih, a to je prvi cilj. Krajnja želja – znamo da dva mjesta vode na Olimpijske igre i nadam se da ćemo ići ka tome”, kazao je Gojković na konferenciji za novinare.

Golman Petar Tešanović kazao je da vjeruje da se mogu napravito velike stvari.

“Ne bih stavljao cilj ispred nas, već da idemo iz meča u meč. Osjeća se dobra atmosfera u ekipi, mislim da možemo da napravimo velike stvari”, kazao je Tešanović.

Iskusni Uroš Čučković kazao je da vjeruje da će kvalitet crnogorskog tima doći do izražaja.

“Prošao sam dosta toga, a sada sam, pred kraj karijere, u ovom timu jer vjerujem u sve igrače, u cijelu ekipu. Vidim veliki kvalitet, a da li će doći do izražaja sada, vjerujem da hoće, ili u bliskoj budućnosti, vidjećemo. Doći će veliki rezultat, ne sumnjam u to”, rekao je Čučković.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Đuro Marić smatra da nova generacija crnogorskih vaterpolista ima kvalitet.

“S obzirom na to kakav odnos imaju prema nacionalnom grbu vjerujem da će napraviti iskorak u odnosu na prošlu godinu”, rekao je Marić.

Selektor Gojković ranije danas objavio je spisak igrača za Svjetsko prvenstvo, koje će od 16. do 29. jula biti odigrano u Fukuoki.

Na spisku su golmani Petar Tešanović i Lazar Andrić i igrači Aljoša Mačić, Đuro Radović, Kanstantsin Averka, Uroš Čučković, Vlado Popadić, Stefan Vidović, Bogdan Đurđić, Aleksa Ukropina, Miroslav Perković, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović i Jovan Vujović.

Crnogorski vaterpolisti u petak putuju u Japan, a u gradu Kašivazakiju obaviće posljednje pripreme pred nastup na SP.

Crna Gora će na šampionatu igrati u grupi sa Španijom, Srbijom i Južnom Afrikom.

Pobjednik grupe ide direktno u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani u razigravanje za prolaz među osam najboljih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS