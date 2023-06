Gojković na startu protiv iskusne Španjolke

Podgorica, (MINA) – Crnogorka bokserka Bojana Gojković u prvom kolu turnira na Evropskim igrama u Krakovu boriće se u subotu protiv Španjolke Marije Romero Moline, odlučeno je danas žrijebom.

Prva rivalka na startu takmičenja u kategoriji do 54 kilograma ima 37 godina i iskustvo i iz profesionalnog ringa.

Evropska šampionka ukoliko eliminiše Španolku u drugom kolu boriće se sa Britankom Tejlor Dejvison, devetom na Olimpijskim igrama u Tokiju i petoplasiranom na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu prošle godine.

U subotu će na ring i Stefan Savković u kategoriji do 71 kilogram, koji je na startu slobodan.

U drugom kolu rival će mu biti Jermenac Gurgen Madojan.

Madojan je bio deveti na prvenstvu svijeta ove godine u Taškentu, ali u kategoriji niže.

U kategoriji do 80 kilograma, Petar Marčić se u subotu sastaje sa Jermenom Hamardzbunom Hakobjanom.

Ukoliko preskoči prvu prepreku, protivnik će mu biti bolji iz meča Akilov (Mađarska) – Mirončikov (Srbija).

