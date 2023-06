Gardašević pojačao Oradeu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolista kotorskog Primorca, Filip Gardašević, naredne sezone nastupaće za rumunsku Oradeu, saopšteno je iz tog kluba.

Gardašević je sezonu u kotorskom timu završio kao najbolji strijelac prvenstva i Kupa Crne Gore.

Ljevoruki napadač u kapici nekadašnjeg prvaka Evrope postigao je 97 golova, od kojih 37 u crnogorskom prvenstvu na deset utakmica.

Gardašević je kazao da je Oradea novi izazov za njega i novo poglavlje u karijeri.

“Iskreno vjerujem da ću i u Oradei pružati dobre partije, možda i najbolje do sada. Nova sredina će mi prijati i mislim da ću se brzo navići. Sezonu ćemo početi kroz kvalifikacije za Ligu šampiona i nadam se dobrim rezultatima u Evropi. Što se tiče nacionalnih takmičenja, očekujem veliku borbu za oba trofeja”, rekao je Gardašević.

Gardašević je ponikao u Jadranu, a prije Primorca nastupao je i za Crvenu zvezdu, Šabac i Novi Beograd.

